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Анри Барциц
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Барциц: физподготовка призывников в Абхазии на низком уровне

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Начальник учебного центра Минобороны Анри Барциц в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как проходит подготовка новобранцев Абхазской армии.

На основании приказа президента республики и приказа министра обороны в районах Абхазии работают призывные комиссии для отбора молодых граждан и отправки их на военную службу.

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"Физическое состояние молодого пополнения, призывников, оставляет желать лучшего. Сталкиваемся со многими проблемами здоровья, в том числе грыжами. Приходится отклоняться от службы, выяснять причину, отправляем в Центральный военный госпиталь на дообследование и по каждому потом принимаем решение. Я занимаюсь уже шестым призывом и, на мой взгляд, физподготовка призывников находится на достаточно низком уровне, сказывается и отсутствие уроков физкультуры в школах. Молодые люди приходят слабые, и мы начинаем их постепенно готовить к военной службе. Мы планируем проводить специальные мероприятия с выездом в средние образовательные учреждения и проводить там пропагандистскую работу, чтобы готовить молодежь к военной службе. Потому что сейчас для многих служба в армии стала неактуальной, но все граждане должны отдавать долг Родине не только на словах, но и на деле. Надо готовить резерв нашей армии. Сегодня в Абхазии проводятся серьезные мероприятия совместно с российской военной базой, дислоцирующейся в Гудауте. В этом задействованы наши призывники, они принимают участие в учениях на боевой технике", - рассказал Барциц.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Теги:
Воинская обязанность, призывники


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