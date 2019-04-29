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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о проекте "Шедевры Московской сцены": беспрецедентный в послевоенной Абхазии

Радио
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Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об итогах гастролей Театра на Юго-Западе в Абхазии.

Проект "Шедевры московской сцены" Русского драматического театра имени Искандера завершился 25 апреля.

"Этот проект – первый за многие годы международный театральный фестиваль, который проводится в Абхазии. Этот проект призван предоставить возможность абхазскому зрителю лучшие московские спектакли и таким образом приобщаться к международному, мировому театральному процессу", - сказал Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Руководитель РУСДРАМа выразил надежду, что фестиваль "Шедевры московской сцены" в последующие годы станет еще более масштабным, хотя уже сейчас масштаб этого проекта для послевоенной Абхазии беспрецедентен.

Гостем проекта "Шедевры московской сцены" во второй раз стал культовый московский Театр на Юго-Западе, который в течение трех дней показывал спектакли "Мастер и Маргарита", "В поисках сокровищ" и "Портрет Дориана Грея".

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Проект "Шедевры московской сцены" существует в РУСДРАМе с 2017 года. За это время в Сухум с гастролями уже приезжали Театр на Малой Бронной, "Творческое объединение мастерских Голомазова" и Театр на Юго-Западе.

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Теги:
Ираклий Хинтба, РУСДРАМ


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