Онищенко рассказал, как выбрать средство защиты от клещей

Самый известный эпидемиолог России Геннадий Онищенко накануне выходных дал несколько оригинальных рекомендаций, как обезопасить себя, домашних животных и дачный участок от неожиданно раннего нашествия клещей в этом году.

Сезон активности клещей на постсоветском пространстве сейчас начинается значительно раньше, чем это происходило еще 5-10 лет назад.

Самый известный в России врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, в прошлом ― главный государственный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора, а ныне ― депутат Госдумы и академик РАМН, винит во всем тенденцию к смене климата и "слишком легенькую" зиму, в связи с чем советует всем в обязательном порядке прививаться от клещевого энцефалита.

© Sputnik / Игорь Зарембо Как избежать укусов клеща: советы биолога

"Что касается обработки, если у вас садовое товарищество, надо его обработать, если это загородный детский оздоровительный лагерь, все эти маршруты, по которым дети будут ходить в походы, они тоже должны быть обработаны. Сама территория лагеря должны быть обработана, и другого я пути не вижу", ― советует Онищенко.

Что касается популярных спреев, надо более внимательно относиться к тому, что именно и где вы покупаете, отмечает специалист.

"Если это куплено где-то в не совсем надежной торговой точке, тогда мы с вами должны обвинить себя в этом. Если это куплено в солидном магазине, и он не действует, а там написано, что он именно от клеща, а может еще и с тараканом этот спрей бороться, но клещ и таракан ― немножко разные живые существа, то здесь нужно будет предъявить претензии", ― считает Онищенко.

Есть и ряд универсальных и общеизвестных рекомендаций борьбы с клещами, о которых не стоит забывать, говорит эпидемиолог.

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"Одежда не должна помогать заползать, и после возвращения с поля или из леса нужно осмотреть себя. Это и защита животных. Это и как себя вести с полевыми цветами, которые вы там нарвете в порыве любви и радости в связи с наступившей весной", — говорит Онищенко.