Синестезия. Поразительные истории людей с феноменом восприятия. Эпизод 1

Синестезия - малоизученный, но доказанный феномен восприятия, при котором раздражение в одной сенсорной системе, ведет к автоматическому отклику в другой. Видов синестезии много, но самих синестетов мало. О своей особенности они часто узнают случайно - или не узнают вообще.

Их около 4% от всех, рожденных на Земле. Они часто не подозревают о том, что иные. Если однажды они расскажут о том, как выглядит их мир, их могут принять за сумасшедших или фантазеров. Они - синестеты. Синестезия - существует, доказали учёные.

Синестеты очень разные. Одни видят в цвете слова и цифры, другие способны различать цветовую ауру настроения человека. Третьи знают вкус каждого цвета. А некоторые видят время как кольцо или бесконечную кривую линию. Мир синестетов устроен сложнее, но их особенности не являются психическим расстройством. По одной из исследовательских гипотез, синестетами являются практически все младенцы, но с возрастом утрачивают эту феноменальную особенность.

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