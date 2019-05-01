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Что значит "быть в ударе" и как правильно произносится слово "досуговый"

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Разбираемся и понимаем, что значит "быть в ударе", когда ставят магарыч и как правильно произносится слово "досуговый"?

Разбираемся и понимаем, что значит "быть в ударе", когда ставят магарыч и как правильно произносится слово "досуговый" в подкасте о русском языке и его тонкостях. Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.



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