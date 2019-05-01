Что значит "быть в ударе" и как правильно произносится слово "досуговый"

Разбираемся и понимаем, что значит "быть в ударе", когда ставят магарыч и как правильно произносится слово "досуговый" в подкасте о русском языке и его тонкостях. Слушайте и говорите правильно!
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Разбираемся и понимаем, что значит "быть в ударе", когда ставят магарыч и как правильно произносится слово "досуговый"?
Разбираемся и понимаем, что значит "быть в ударе", когда ставят магарыч и как правильно произносится слово "досуговый" в подкасте о русском языке и его тонкостях. Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
Съемки комедийного патриотического кино "Спасибо деду за победу" абхазского режиссера Тимура Тания начались осенью 2016 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава выступает на Чемпионате Франции по гонкам класса GT4 в команде с российским спортсменом Данилой Ивановым.