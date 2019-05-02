Завуч горевшей русской школы в Сухуме: все документы успели спасти от пожара

Сообщение о пожаре в Сухумской школе №2 поступило в дежурную часть МЧС в 6:40. В районе 9 часов утра пожар в школе был локализован.
"Документы нам удалось спаси. Частично пострадали, но основную важную документацию удалось спасти", - сообщила завуч школы Анна Гоголи.
По словам педагога, узнав о возгорании, в 7 часов утра на место ЧП раньше пожраных приехали учителя и успели эвакуировать из горящего здания школьную документацию.
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Учеников Сухумской средней школы N2 распределят в другие учебные заведения столицы, сказал министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.