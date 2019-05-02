Режиссер Попов рассказал о новой фронтовой киноленте "Коридор бессмертия"

В преддверии великого Дня Победы и выхода в прокат военной киноленты "Коридор бессмертия" в пресс-центрах информационного агентства Sputnik прошел видеомост "Фронтовая перекличка" Москва-Кишинев-Нур-Султан.

"Как у любого великого писателя, все, что он говорит, - это все очень скупо, емко и содержательно. Про сценарий, который он читал, он дал оценку, и это была оценка великого человека, - сказал Попов.

Даниил Гранин - писатель и фронтовик, почетный гражданин Санкт-Петербурга. 2019 год указом президента Российской Федерации В. В. Путина объявлен в России годом Даниила Гранина.

Картина "Коридор бессмертия" выходит в российский прокат 8 мая и рассказывает о секретной железнодорожной магистрали, которая никогда не наносилась на карты СССР и не упоминалось в сводках Совинформбюро - ее называли "дорогой Победы", а из-за большого количества жертв – "коридором смерти". Эта железнодорожная ветка была построена сразу после прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года - в тяжелейших условиях, под огнем противника, и всего за 17 дней. Вчерашние школьницы защищали дорогу и водили по ней поезда. Опытных машинистов доставляли спецрейсами с фронта. Один состав мог провезти столько грузов, сколько 1000 полуторок по Ладожской дороге жизни. В сутки в Ленинград проходило до 35 поездов, что позволило накопить силы и разбить врага у стен города. Работать в "коридоре смерти" было так же опасно, как и воевать на фронте.

Прототипами героев фильма стали реальные участники событий.

В видеомосте "Фронтовая перекличка" приняли участие режиссер фильма "Коридор бессмертия" Федор Попов, народный артист России Игорь Ясулович, актер Александр Обласов, известный в Молдове режиссер и сценарист Игорь Чирков, которые также поделились своими личными историями о воевавших родственниках.

Полную версию слушайте в видеозаписи видеомоста.