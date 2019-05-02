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Адгур Какоба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Какоба: в Абхазии много школ и садов, где плохо с противопожарной безопасностью

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Пожар во второй школе в Сухуме (14)
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Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба рассказал на пресс-конференции о состоянии противопожарной безопасности учебных учреждений республики.

"У нас много образовательных учреждений, где противопожарная безопасность в очень плохом состоянии. Перечень объектов, которые надо было отремонтировать, привести в порядок уже несколько лет назад отправляли в Кабинет Министров. Конечно, противопожарная безопасность постоянно проверяется в школах, дошкольных учебных заведениях. Но дело в том, что много старых школ и детских садов, в которых не предусмотрены противопожарные сигнализации. Многие школы даже еще не оснащены огнетушителями. Мы два года тому назад совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям посчитали, сколько оборудования необходимо приобрести для всех школ Абхазии, но вопрос, к сожалению, до сих пор не решен", - отметил министр.

Темы:
Пожар во второй школе в Сухуме (14)


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