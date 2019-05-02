Какоба: в Абхазии много школ и садов, где плохо с противопожарной безопасностью

"У нас много образовательных учреждений, где противопожарная безопасность в очень плохом состоянии. Перечень объектов, которые надо было отремонтировать, привести в порядок уже несколько лет назад отправляли в Кабинет Министров. Конечно, противопожарная безопасность постоянно проверяется в школах, дошкольных учебных заведениях. Но дело в том, что много старых школ и детских садов, в которых не предусмотрены противопожарные сигнализации. Многие школы даже еще не оснащены огнетушителями. Мы два года тому назад совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям посчитали, сколько оборудования необходимо приобрести для всех школ Абхазии, но вопрос, к сожалению, до сих пор не решен", - отметил министр.