Елбакиев о статистике пожаров в учреждениях образования Абхазии за 25 лет

В основном возгорания в учреждениях образования Абхазии связаны с элетротехническими причинами, сообщил в эфире радио Sputnik Абхазия начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев.

Сообщение о пожаре в Сухумской школе №2 поступило в дежурную часть МЧС в 6:40. Ликвидирован пожар был в 9:30. В настоящее время комиссия, которая определит причину возгорания, работает внутри здания.

"С 1994 года у нас зарегистрировано 37 пожаров и возгораний в различных учреждениях образования, за 2018 год зарегистрировано три загорания и пожара, и все они связаны с электротехническими причинами – это замыкание электрощита, электропроводки", - сказал Елбакиев.

Он подчеркнул, что основной акцент при соблюдении правил противопожарной безопасности нужно ставить на руководстве образовательных учреждений.

"Должны быть более бдительными и ответственными по пожарной безопасности на местах. Щит, проводка, невыключенные лампочки – все это нужно контролировать, и тогда можно уменьшить количество возгораний и пожаров", - отметил собеседник.

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Восстановление средней школы N2 в Сухуме, пострадавшей от пожара, начнется в ближайшее время, сказал министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.

Здание Сухумской школы №2 было возведено в 1870 году. Изначально она называлась Сухумской женской прогимназией, которая находилась под покровительством княгини Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары и субсидировалась за счет городской казны.

В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В 1909 году прогимназия была преобразована в гимназию с восьмью классами и пансионом на 25 девиц. Гимназия носила имя княжны Ксении Александровны, старшей дочери императора Александра III.

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В начале 20-х годов ХХ века в здании гимназии была размещена Сухумская вторая русская средняя школа. В 1942 году школа была реорганизована в Сухумскую вторую русскую школу имени Александра Сергеевича Пушкина. В советское время школа становится общеобразовательной. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание Сухумской средней школы №2 сгорело. Школа временно была перенесена в здание на Мачавариани, 15.

В 2008 году Сухумская средняя школа № 2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации. Площадь здания составляет 2008 квадратных метров. Сегодня в школе обучается 1250 учеников.