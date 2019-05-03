Дзыба: отсутствие знаний о религии приводит к экстремизму и радикализму

Соглашение о сотрудничестве подписано между Единым духовным управлением мусульман Абхазии и Духовным управлением мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. Подписи под документами поставили с абхазской стороны - муфтий Тимур Дзыба, со стороны Адыгеи – муфтий Аскарбий Карданов. Встреча прошла в Соборной мечети Майкопа, где состоялось подписание

На следующий день после этого в Армавире проходил научный форум на тему "Противодействие религиозному экстремизму и радикализму", куда также была приглашена делегация мусульман Абхазии.

"Я в первые минуты своего доклада отметил, что тема экстремизма и радикализма имеет глубоко исторические корни, это то, с чем мы столкнулись не вчера. Эта проблема сегодня актуальна не только на Северном Кавказе, но и в целом в России. К сожалению, события, которые в последнее десятилетие проходят на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, недавние события в Новой Зеландии – все это показывает, что наш мир очень хрупок, и не одна даже высокоразвитая страна не защищена от таких проявлений, как экстремизм и радикализм. Второй момент, который был озвучен и на форуме тоже, заключается в том, что неправильно связывать такие понятия, как терроризм, экстремизм и радикализм с какой-то религией, в частности, с исламом. Мы видим, что это не привязано к какой-то отдельной нации или религии, это беда 21 века, с которой надо бороться всем вместе", - рассказал Дзыба.

Он также напомнил, что сама основа ислама противоречит таким понятиям, как радикализм и терроризм, сама историческая сущность распространения религии по миру показывает, что ислам далек от этого, не призывает к терроризму и даже противодействует ему.

"Но беда в том, что отсутствие достоверной информации, знаний на тему религии, неправильное понимание некоторыми людьми религиозных моментов приводит к таким негативным последствиям. Не сама религия призывает к этому, а отсутствие знаний. Неправильное исполнение религиозных предписаний может приводить к негативным последствиям. Поэтому в первую очередь мы, как духовные лица, большое внимание уделяем образовательной программе в первую очередь с молодежью", - сказал Тимур Дзыба.

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