Такие обстоятельства: Тимур Дзыба о соглашении между мусульманами Абхазии и Адыгеи

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Средства борьбы с мраморным клопом поступили в Абхазию Химикаты для борьбы с мраморными клопами и феромоновые приманки поступили через полномочного представителя президента Абхазии по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам. 282

Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей Признанной иконе стиля, британской актрисе и модели Одри Хепберн исполнилось бы 90 лет в субботу 4 мая. 27