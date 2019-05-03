Такие обстоятельства: Тимур Дзыба о соглашении между мусульманами Абхазии и Адыгеи

Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.
Химикаты для борьбы с мраморными клопами и феромоновые приманки поступили через полномочного представителя президента Абхазии по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам.
Признанной иконе стиля, британской актрисе и модели Одри Хепберн исполнилось бы 90 лет в субботу 4 мая.
Одна из любимых тем западных "голосов", рассказывающих о России, — преследование интернет-пользователей за репосты.