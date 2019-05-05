Епископ Мефодий об уникальной методике лечения наркоманов, о стигме и казни

Сегодня православные центры помощи наркоманам в России работают по одной из эффективнейших систем. По словам ее создателя епископа Мефодия, она дает устойчивую ремиссию более 50 процентов, при том что средние показатели в мире — 10-20 процентов. Он уверен, что употребляющих наркотики надо лечить любовью, а распространяющих — приговаривать к смертной казни.

Координационный центр противодействия наркомании Отдела церковной благотворительности и социального служения РПЦ создали в 2010 году. С тех пор через систему реабилитации прошли тысячи наркозависимых, причем здесь принимают граждан любого вероисповедания. Им помогают не только побороть наркотическую зависимость, но и социально адаптироваться после реабилитации.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" руководитель координационного центра епископ Каменский и Камышловский Мефодий откровенно рассказывает, в чем секрет его системы и что государство может сделать, чтобы преуспеть в борьбе с наркоманией. Также он объясняет, почему наркомания — болезнь молодых, почему мы не умеем видеть наркоманов в обществе и что такое "дом на полпути". А затем рассказывает, можно ли выходить замуж за бывшего наркомана, как лечить наркоманию любовью и почему за распространение наркотиков нужно приговаривать к смертной казни.

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