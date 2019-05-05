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Истории док
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Синестезия. Поразительные истории людей с феноменом восприятия. Эпизод 2

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Синестезия - малоизученный, но доказанный феномен восприятия, при котором раздражение в одной сенсорной системе, ведет к автоматическому отклику в другой. Иной способ восприятия может давать синестетам преимущества в повседневных делах, а может и мешать - но в любом случае делает их жизнь более интересной и насыщенной.

Это второй эпизод подкаста "Истории.doc" о людях-синестетах.

Их около 4% от всех, рожденных на Земле. Они часто не подозревают о том, что иные. Если однажды они расскажут о том, как выглядит их мир, их могут принять за сумасшедших или фантазеров. Они — синестеты. Синестезия — существует, доказали ученые.

Синестеты очень разные. Одни видят в цвете слова и цифры, другие способны различать цветовую ауру настроения человека. Третьи знают вкус каждого цвета. А некоторые видят время как кольцо или бесконечную кривую линию. Мир синестетов устроен сложнее, но их особенности не психическое расстройство. По одной из гипотез, синестетами являются практически все младенцы, но с возрастом утрачивают эту феноменальную особенность.

В этом эпизоде наши герои расскажут, как синестезия помогает им в повседневных делах, в каких случаях она может вызвать дискомфорт и что они изменили бы в своем восприятии, если бы могли.

Слушайте подкасты РИА Новости.



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