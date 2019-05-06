Дзыба о посте в Рамадан: нет смысла в воздержании в еде, если от языка идет зло

Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии, муфтий Тимур Дзыба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как надо соблюдать пост в месяц Рамадан.

В этом году священный для мусульман месяц Рамадан наступил 6 мая. Завершится он 5 июня пышным праздником Ураза-Байрам, который продлится три дня. Даты Рамадана меняются ежегодно, в исламе пользуются лунным календарем.

"В этот месяц мы полностью должны посвятить себя поклонению и подчинению всевышнему. В исламе говорится, если ты держишь пост, но при этом от языка твоего идет зло, тогда нет смысла. Вообще религия должна делать человека лучше и перед Всевышним, и перед людьми. Есть высказывание пророка Мухаммеда на эту тему. Во времена пророка сподвижники сказали ему о том, что есть женщина, которая держит пост, совершает намаз, платит закят (обязательный налог в исламе - ред.), совершает хадж, но при этом враждует и негативно относится к соседям. На это пророк сказал, что женщина потеряла все воздаяние за благие дела, так как нет смысла в них, если это не отражается на нраве и поведении. Религия, в том числе должна улучшать нрав человека", - отметил Дзыба.

В Рамадан нельзя принимать пищу днем: исключение делают для детей, стариков, тяжелобольных, беременных, кормящих и путешественников. Кроме того, правоверные в этот период должны усердно молиться.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.