Такие обстоятельства: Тимур Дзыба о посте в Рамадан

Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии, муфтий Тимур Дзыба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как надо соблюдать пост в месяц Рамадан.
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Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии, муфтий Тимур Дзыба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как надо соблюдать пост в месяц Рамадан.
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