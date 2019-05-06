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Такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Тимур Дзыба о посте в Рамадан

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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии, муфтий Тимур Дзыба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как надо соблюдать пост в месяц Рамадан.

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