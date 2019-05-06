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Такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Читанава о заболеваниях каштанов в Абхазии

Радио
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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава рассказал, от чего в Гагре погибают каштановые деревья.



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