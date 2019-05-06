Такие обстоятельства: Читанава о заболеваниях каштанов в Абхазии

Председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава рассказал, от чего в Гагре погибают каштановые деревья.
Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.
Председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава рассказал, от чего в Гагре погибают каштановые деревья.
О том, как ученики Сухумской школы № 2 провели первый школьный день после пожара 2 мая во временных "приютах", что их не устроило и кого они винят в происшествии, читайте в материале Sputnik.
В первые дни мая в российский прокат вышел фильм "Спасибо деду за победу". Фильм снимался в Абхазии, в нем играют абхазские актеры, звучат песни на абхазском языке.
Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Москва выступает категорически против военных действий в Венесуэле.