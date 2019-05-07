Никонов рассказал, почему радиослушатели назвали его абхазским Левитаном

О том, как актер Русского театра оказался в радиоэфире и почему его прозвали абхазским Левитаном, в день радио в беседе на радио Sputnik рассказал журналист Владимир Никонов.

"Я до войны работал актером в Государственном Русском театре, после Мартовского наступления в Отечественной войне абхазский театр был приглашен в Москву показать несколько спектаклей. Тогда всех актеров и Абхазского и Русского театров отозвали с фронта, и мы стали репетировать. Я, как дисциплинированный человек, выполнил приказ. Однажды, гуляя по Гудауте, встретил театроведа Светлану Корсая, которая сказала, что организовывается новое радио "Голос Абхазии". Я на следующий день пришел на радио, редактор Гарри Дбар сказал: "Да, я тебя знаю! Иди!" Пришел я в студию, мне дали микрофон, и я тут же начитал текст с листа. Как ни странно, всем понравилось, и я вот так оказался на радио", - вспоминает Никонов.

По словам журналиста, то, что его называли абхазским Левитаном, было приятно, но вместе с тем и ответственно.

"Я не знаю, почему меня прозвали абхазским Левитаном, но думаю, я вызывал какие-то ассоциации с войной. Наверное, нравился слушателям мой голос. Иногда мне кажется, я этого не заслуживаю. Это не меня так называют, это миф обо мне", - сказал Никонов.

День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.

Полную беседу слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.