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Анжела Арчелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арчелия рассказала, почему молодые тяжелее переносят астму, чем взрослые

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Главный терапевт республики Анжела Арчелия в эфире радио Sputnik рассказала, почему растет количество заболевших бронхиальной астмой.

В первый вторник мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. Врач-терапевт Анжела Арчелия напомнила, что астма - это аллергическое заболевание, сопровождающееся бронхоспазмом.

"Основной симптом – это приступообразный бронхоспазм со свистящим дыханием и одышкой. Аллергию могут в том числе вызвать холод и сырость, что угодно может быть аллергеном. Есть термины "инфекционно зависимая" астма, то есть зависимая от бактериальной клетки или "эндогенная", вызванная другими аллергенами", - рассказала Арчелия.

Есть такая парадоксальная форма бронхиальной астмы, когда у пациента, страдающего астмой какого-либо генеза, приступ может начаться даже при виде рисунка предмета, вызывающего аллергию.

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"Астма – это очень сложное и опасное заболевание, особенно для молодых, потому что у молодых пациентов она протекает в более тяжелой форме, чем у взрослых людей. Астма может возникнуть в связи с наследственным фактором, когда есть предрасположенность к этому заболеванию. Есть зависимость от возраста и от того, на что у человека аллергия. Чем раньше человек столкнется с аллергеном, заложенным в его иммунной системе, тем раньше разовьется бронхиальная астма. Если раньше мы, наблюдая за больными, ставили диагноз "аллергический бронхит", то сейчас при первом приступе удушья уже ставится диагноз "бронхиальная астма". Есть такое понятие, как "предастма" – это заболевание, которое предшествует развитию астматического приступа, это полинозы, аллергические риниты, которые возникают раньше бронхиальной астмы", - сообщила врач.

По словам Анжелы Арчелия, в нашу эпоху прогресса возникает все больше аллергенов, поэтому растет количество пациентов, страдающих бронхиальной астмой, выявленной впервые.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.



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