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Журавлев: "хороший разговор" Помпео с Лавровым может снять санкционные ограничения

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Заявление Госсекретаря США Помпео о "хорошем разговоре" с Сергеем Лавровым в эфире радио Sputnik прокомментировал генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.

Майк Помпео
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Прогресс, конечно, реальный. Как минимум, легко можно снять те ограничения, которые искусственно созданы в санкционный период, и речь не только о санкциях, а об ограничениях по всем направлениям. То, что Помпео это заявил, он просто продолжает позицию своего президента Дональда Трампа, и это хорошо, потому что сейчас даже в США обсуждается тема, что Госдепартамент не реализует политику Трампа, а хочет какой-то другой политики. Но противодействие Трампу будет очень большое. В данном случае Помпео реализует трамповскую политику. И в первую очередь это противодействие будет в Конгрессе, потому что по американским законам, по американским политическим традициям, ключевую роль во внешней политике играет сенат. И здесь Трампу и Помпео будет очень непросто, потому что санкции вводятся в основном законами, их очень трудно отменить президентскими решениями", - сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

Ранее по прилету в Рованиеми Лавров провел почти часовые переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД РФ назвал хорошей и конструктивной беседу с Помпео.

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Теги:
Сергей Лавров


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