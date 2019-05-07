Журавлев: "хороший разговор" Помпео с Лавровым может снять санкционные ограничения

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Помпео о переговорах с Лавровым: у нас совершенно разные интересы

"Прогресс, конечно, реальный. Как минимум, легко можно снять те ограничения, которые искусственно созданы в санкционный период, и речь не только о санкциях, а об ограничениях по всем направлениям. То, что Помпео это заявил, он просто продолжает позицию своего президента Дональда Трампа, и это хорошо, потому что сейчас даже в США обсуждается тема, что Госдепартамент не реализует политику Трампа, а хочет какой-то другой политики. Но противодействие Трампу будет очень большое. В данном случае Помпео реализует трамповскую политику. И в первую очередь это противодействие будет в Конгрессе, потому что по американским законам, по американским политическим традициям, ключевую роль во внешней политике играет сенат. И здесь Трампу и Помпео будет очень непросто, потому что санкции вводятся в основном законами, их очень трудно отменить президентскими решениями", - сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

Ранее по прилету в Рованиеми Лавров провел почти часовые переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД РФ назвал хорошей и конструктивной беседу с Помпео.