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Хуторской о "Бессмертном полке": шествие за рубежом говорит, что 9 Мая не будет забыто

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Руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Артем Хуторской на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал об особенностях шествия этого года.

Один из организаторов шествия "Бессмертный полк" Артем Хуторской отметил, что важна колоссальная международная поддержка шествия, которая радует и вселяет надежду на то, что 9 Мая не будет забыто.

"Одна из особенностей этого шествия заключается в том, что с этого года мы сами уже активно, и наша организация, призываем участников шествия не стараться придерживаться каких-то догм, каких-то правил. Поверьте, абсолютно неважно какую эмблематику вы выбираете для своего транспаранта, неважно, портрет этот близкого человека или это просто, уважаемый вами ветеран, чей портрет вы хотели бы пронести над головой на шествии. Важна колоссальная международная поддержка шествия. Развитие шествия за рубежом, это то, что нас радует и вселяет надежду. Надеюсь, 9 Мая никогда не будет забыто", - сказал руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Артем Хуторской в эфире радио Sputnik.

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Теги:
Великая Отечественная война (1941-1945), Бессмертный полк


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