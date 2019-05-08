Хинтба о "Визите старой дамы" в РУСДРАМе: мы должны выпустить мощную работу

Чуть более двух недель назад в РУСДРАМе приступили к работе над новым спектаклем "Визит старой дамы" по пьесе Фридриха Дюрренматта. В эфире радио Sputnik Абхазия руководитель театра Ираклий Хинтба отметил, что работа должна вызвать у зрителя интеллектуальный и эмоциональный отклик.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хинтба о проекте "Шедевры Московской сцены": беспрецедентный в послевоенной Абхазии

"Эта пьеса пережила массу интерпретаций на театральной сцене и на экране. Всегда спектакли и фильмы по этому произведению вызывали огромный интерес зрителей, потому что Дюренматт смешивает два пласта – это любовная драма, можно даже сказать, высокая мелодрама, история о предательстве, женская драма и история о банальности зла, о том, что мы каждый день, закрывая глаза на несправедливость, которая творится рядом с нами, отстраняясь от каких-то негативных процессов, думая, что все само собой разрешится, каждый день совершаем маленькое предательство самих себя и нашего общества. А в результате оно накапливается и превращается в большое зло, которое совершается всем обществом. Это очень интересная тема, очень актуальная для любого общества. Мне хотелось бы, чтобы эта гениальная пьеса, на мой взгляд, одна из самых гениальных пьес 20 века, получила достойное воплощение на нашей сцене. Так что мы должны выпустить очень серьезную работу, масштабную, мощную, которая вызовет интеллектуальный и, главное, эмоциональный отклик.

Премьера спектакля "Визит старой дамы" состоится в РУСДРАМе 6 и 7 июня.

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