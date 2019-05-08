16:35 08 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.23
  • EUR73.09
Поиск
Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о "Визите старой дамы" в РУСДРАМе: мы должны выпустить мощную работу

Радио
Получить короткую ссылку
2510

Спектакль "Визит старой дамы" о повседневности зла, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Чуть более двух недель назад в РУСДРАМе приступили к работе над новым спектаклем "Визит старой дамы" по пьесе Фридриха Дюрренматта. В эфире радио Sputnik Абхазия руководитель театра Ираклий Хинтба отметил, что работа должна вызвать у зрителя интеллектуальный и эмоциональный отклик.

Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хинтба о проекте "Шедевры Московской сцены": беспрецедентный в послевоенной Абхазии

"Эта пьеса пережила массу интерпретаций на театральной сцене и на экране. Всегда спектакли и фильмы по этому произведению вызывали огромный интерес зрителей, потому что Дюренматт смешивает два пласта – это любовная драма, можно даже сказать, высокая мелодрама, история о предательстве, женская драма и история о банальности зла, о том, что мы каждый день, закрывая глаза на несправедливость, которая творится рядом с нами, отстраняясь от каких-то негативных процессов, думая, что все само собой разрешится, каждый день совершаем маленькое предательство самих себя и нашего общества. А в результате оно накапливается и превращается в большое зло, которое совершается всем обществом. Это очень интересная тема, очень актуальная для любого общества. Мне хотелось бы, чтобы эта гениальная пьеса, на мой взгляд, одна из самых гениальных пьес 20 века, получила достойное воплощение на нашей сцене. Так что мы должны выпустить очень серьезную работу, масштабную, мощную, которая вызовет интеллектуальный и, главное, эмоциональный отклик.

Премьера спектакля "Визит старой дамы" состоится в РУСДРАМе 6 и 7 июня.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

По теме

Между добром и злом: как прошел "Портрет Дориана Грея" в РУСДРАМе
Танцы и немного магии: как московские "Мастер и Маргарита" зачаровали Сухум
Кобахия о "Шедеврах московской сцены": после каждого фестиваля РУСДРАМ взрывается идеями
Теги:
Ираклий Хинтба, РУСДРАМ


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Помним и гордимся: "Георгиевская ленточка" на улицах Сухума
Акт о капитуляции, положивший конец Великой Отечественной войне
Подписание Акта о военной капитуляции Германии: архивные кадры
Как защититься от укуса клеща

Соцсети

Sputnikabkhazia