Барциц: с тургруппами в республике должны работать только абхазские экскурсоводы

В Абхазии уже три года действует программа по аттестации экскурсоводов. С мая Минтуризма Абхазии совместно с Министерством по налогам и сборам начали проводить проверки аттестованных специалистов на наличие у них разрешительных документов: бейджей и экскурсионных путевок по маршрутам, проверяется также качество оказания услуг как экскурсоводами, так и экскурсионными организациями.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Астамур Барциц назначен замминистра по курортам и туризму Абхазии

"В неделю у нас бывает по две-три проверки. Мы летом не сидим в кабинетах под кондиционерами. В ходе рейдов мы периодически выявляем тех, кто нелегально занимается экскурсионной деятельностью на территории Абхазии. Это в первую очередь отражается на безопасности предоставляемой услуги, а мы должны понимать, кто несет ответственность за группу, которая находится в Абхазии. И самое главное, конечно, то, какую информацию экскурсовод предоставляет экскурсантам. А мы делаем акцент на предоставление качественной информации. Это не носит массовый характер. Граждане нашей республики, которые занимаются данным видом деятельности, все аттестованы и имеют разрешительные документы. Мы столкнулись с тем, что туристический рынок Абхазии очень интересен для приезжающих из России. Часто получается так, что приезжающие сюда не знакомы с нашим нормативным положением. Иной раз набирают группы туристов, завозят их в Абхазию, не имея на это никаких разрешительных документов. Экскурсоводам из России, для того чтобы проводить экскурсии на территории Абхазии, в первую очередь нужно иметь абхазский паспорт. У нас более 700 аттестованных экскурсоводов и всех их работой не удается обеспечить, поэтому мы думаем о том, как в первую очередь трудоустроить их. Это как рабочие места, так и денежный оборот. Получается, что наша казна недополучает деньги. Нам также неизвестно, как и что туристам рассказывают об Абхазии, А самое главное - с какими впечатлениями туристы уезжают из республики", - сказал Барциц.

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