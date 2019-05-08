Василевский: проект "Своих не бросаем" восстановит памятники Победы в Европе

О Международном проекте "Своих не бросаем" на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" рассказал его автор, председатель Волгоградского регионального отделения РВИО, создатель военно-исторического музея "Наследие" (г. Волгоград) Виктор Василевский.

В преддверии Дня Победы в немецком городе Байльроде (пригород Торгау) был торжественно открыт после реставрации памятник советским воинам-красноармейцам. Это случилось благодаря Международному проекту "Своих не бросаем", которые направлен на восстановление европейских памятников Победы.

Автор проекта Виктор Василевский рассказал, что идея его создания возникла осенью 2018 года после проведения международной экспедиции по поиску и подъему павших воинов.

"Это было связано с тем, что было огромное желание провести поисковые работы наших павших воинов на территории Германии. В рамках этого проекта я находился в Берлине в Русском доме дружбы у его руководителя, который рассказал о человеке, который в городе Торгау несколько лет изыскивает средства на восстановление данного памятника. Это четко укладывалось в концепцию того, что мы задумали и впоследствии мы приехали в этот город, посмотрели друг другу в глаза, договорились о сотрудничестве и частично профинансировали это строительство", - рассказал Василевский.

Легендарный танк Т-34 был восстановлен в рамках Международной патриотической акции "Своих не бросаем", инициированной Волгоградским региональным отделением Российского военно-исторического общества и военно-историческим музеем "Наследие".