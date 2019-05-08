Гаспарян: 9 Мая каждый из нас отмечает свой второй день рождения

"9 Мая каждый, кто родился на постсоветском пространстве, отмечает свой второй день рождения. Мы родились в силу того, что наши прадеды ценой бесценных 27 миллионов человеческих жизни победили в войне, сокрушив непобедимую, как казалось всем на Западе, армию в мировой истории. Это тот день, когда наши с вами прадеды плакали и не скрывали своих слез. Рыдали те, кто понимал, что у этой Победы есть цена", - сказал Гаспарян.

По словам Гаспаряна, подвиг, который осуществили наши прадеды жив ровно до того момента, пока о нем помнят.

"9 Мая миллионы людей вспоминают об этом, вспоминают через призму своих семейных историй, ведь в каждой семье был, по сути, свой герой. "Бессмертный полк" - долг каждого перед собственной национальной памятью. Помнить о Победе не так уж и мало в нынешних политических и исторических реалиях", - подчеркнул Гаспарян.

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