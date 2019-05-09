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Ветеран ВОВ Мария Глускер
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии

Ветеран Великой Отечественной Мария Глускер: это был ад, но в силу молодости я не боялась

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Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (29)
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Глускер Мария Захаровна попала на фронт в 1941 году в возрасте 18 лет. Своей боевой историей ветеран Великой Отечественной войны поделилась со Sputnik Абхазия.

Когда началась Великая Отечественная война, Марии Глускер было 18 лет.

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"Я была медсестра, и меня с первых дней взяли в армию на фронт. Это была 5 армия 9 батальон 18 восстановительная рота. Это рота, которая при отступлении отступает последней, взрывает мосты, железную дорогу и прочее. Когда армия наступает, эта рота первая восстанавливает объекты. В 1941 году мы все время отступали. В районе Полтавы и Харькова наша армия попала в окружение. Это был ад, но я молодая была и почему-то ничего не боялась. Или я не понимала ничего? Потом пришлось группам из окружения выходить. Я выходила с тремя бойцами, это было долго, наверное, с полмесяца. Потом я вернулась домой и год работала в подполье. А когда нашу группу раскрыли, начались аресты – немцы расстреляли мою сестру, подругу. Мне пришлось уходить в партизанский отряд", - рассказала ветеран.

Мария Захаровна награждена медалью "За боевые заслуги", медалью Жукова, но, как признается ветеран, самой ценной наградой для нее является медаль за работу в подполье и участие в партизанском отряде.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (29)

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