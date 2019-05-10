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Лариса Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахба рассказала, когда море в Абхазии прогреется до комфортной температуры

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Сказались ли затянувшиеся в Абхазии дожди и прохлада на температуре воды в море, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Республики Абхазия Лариса Ахба.

Средняя температура воды в Черном море в мае должна быть 16-17 градусов, сообщила Ахба.

"Уже сейчас, по завершении первой декады месяца, температура воды Черного моря на побережье Абхазии составляет 15-16 градусов. Температура воды будет медленно расти и к июню поднимется до 20 градусов. Уже сейчас идет сильное потепление, с юга поступают теплые тропические массы. Я бы не сказала, что море не прогревается. Температура воды сейчас соответствует параметрам многолетних наблюдений. Обычно к концу мая вода прогревается до 18 градусов, а средняя температура воды в июне достигает 22 градусов, в июле столбик термометра поднимается до 26 градусов и выше", - рассказала метеоролог.

Лариса Ахба также рассказала, почему на разных пляжах температура морской воды разная и почему по утрам вода в море теплее.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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