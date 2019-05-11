Синестезия. Поразительные истории людей с феноменом восприятия. Эпизод 3

Синестезия - малоизученный, но доказанный феномен восприятия, при котором раздражение в одной сенсорной системе, ведет к автоматическому отклику в другой. Мироощущение синестетов во многом отличается от восприятия обычных людей. Это может приводить к недопониманию, недоверию, а порой - к конфликтам.

Это третий эпизод подкаста "Истории.doc" о людях-синестетах.

Их около 4% от всех, рожденных на Земле. Они часто не подозревают о том, что иные. Если однажды они расскажут о том, как выглядит их мир, их могут принять за сумасшедших или фантазеров. Они — синестеты. Синестезия — существует, доказали учёные.

Синестеты очень разные. Одни видят в цвете слова и цифры, другие способны различать цветовую ауру настроения человека. Третьи знают вкус каждого цвета. А некоторые видят время как кольцо или бесконечную кривую линию. Мир синестетов устроен сложнее, но их особенности не являются психическим расстройством. По одной из исследовательских гипотез, синестетами являются практически все младенцы, но с возрастом утрачивают эту феноменальную особенность.

В этом эпизоде наши герои расскажут, какое влияние синестезия оказывает на общение с другими людьми и что об этом феномене думают их родные, друзья и знакомые.

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