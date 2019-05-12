Александр Максимов. Гений на клеточном уровне

Открытие стволовых клеток – одно из важнейших достижений в истории биологии. Потенциально оно может стать нашим ключом к бессмертию. Этот прорыв совершил Александр Максимов.

Стволовые клетки могут превращаться в любые ткани организма, способны стимулировать регенерацию и восстанавливать практически любые повреждения. Сейчас их используют при лечении болезней крови и сердечной недостаточности. В перспективе, по мнению части исследователей, они могут стать ключом к бессмертию человека.

Открытие стволовых клеток принадлежит "отцу русской гистологии" Александру Максимову. Его жизнь и работа пришлась на смену эпох: падение Российской Империи и становление СССР. Слушайте эпизод об ученом, давшем нам шанс управлять жизнью и смертью.

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