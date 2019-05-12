20:53 12 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.23
  • EUR73.09
Поиск
LIVE:
Экспонат

Александр Максимов. Гений на клеточном уровне

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (81)
5 0 0

Открытие стволовых клеток – одно из важнейших достижений в истории биологии. Потенциально оно может стать нашим ключом к бессмертию. Этот прорыв совершил Александр Максимов.

Стволовые клетки могут превращаться в любые ткани организма, способны стимулировать регенерацию и восстанавливать практически любые повреждения. Сейчас их используют при лечении болезней крови и сердечной недостаточности. В перспективе, по мнению части исследователей, они могут стать ключом к бессмертию человека.

Открытие стволовых клеток принадлежит "отцу русской гистологии" Александру Максимову. Его жизнь и работа пришлась на смену эпох: падение Российской Империи и становление СССР. Слушайте эпизод об ученом, давшем нам шанс управлять жизнью и смертью.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (81)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Король Таиланда, Ким Кардашян и гиббон с детенышем: самые яркие фото недели
Затонувший корабль с картинами Айвазовского
Более века на дне: в Черном море идут поиски картин Айвазовского
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia