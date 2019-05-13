Новиков: в мире признают Крым российским, но не "под запись"

Политолог Владимир Новиков в интервью Sputnik Абхазия прокомментировал итоги социологического опроса в странах Европы и США по вопросу признают ли они Крым российским.

Французская социологическая компания IFop провела опрос для международного информационного агентства и радио Sputnik в странах Европы и США на тему "Считаете ли вы Крым частью России?"

Согласно итогам социологического опроса, за месяц число французов, считающих Крым частью России, выросло на 11% и составило 37%. Такой же точки зрения придерживаются 38% немцев, 34% британцев и 27% американцев.

"Это есть некое признание геополитической реальности того, что Крым вошел в состав России и то, что ситуация такова и в ближайшие десятилетия она не поменяется. Я думаю, опрос отражает не только некое общественное мнение, но и общий процесс", - отметил Новиков.

Он добавил, что, несмотря на все фигуры речи о незаконности аннексии Крыма, в политической элите Запада существует мнение о том, что реальность такова, какова она есть.

"В свое время, после присоединения Прибалтики в СССР, де-факто на Западе все считали, что так и есть, но де-юре многие, включая США, не признавали. Также сейчас многие страны понимают, что Крым стал частью России, но без записи, если поблизости нет диктофонов и телекамер", - сказал он.

По мнению политолога, тенденция к признанию Крыма российским среди жителей Запада будет увеличиваться.

Как показал опрос IFop, во Франции, Великобритании и США люди с высшим образованием чаще тех, чей уровень образования средний и низкий, считают Крым частью России: во Франции люди, имеющие диплом о высшем образовании несколько чаще, чем те, кто не имеет диплома, считают Крым частью России (39% против 33%); в Великобритании и США люди, имеющие высшее образование несколько чаще, чем те, чей уровень образования средний и низкий, считают Крым частью России (в Великобритании 45% против 32% и 31%, в США 31% против 24% и 25%).

Жители Парижа и Лондона чаще считают Крым российским, чем жители других регионов.

Международный проект "Sputnik. Мнения" стартовал в январе 2015 года, в его рамках регулярно проводятся замеры настроений общественности в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, IFop и forsa.