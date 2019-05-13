Гвинджия: даже русофобы смирились с тем, что Крым российский

Экс-министр иностранных дел Абхазии, вице-президент Международного фонда "Апсны" Максим Гвинджия в интервью Sputnik Абхазия прокомментировал итоги социологического опроса в странах Европы и США по вопросу, признают ли они Крым российским.

Французская социологическая компания IFop провела опрос для международного информационного агентства и радио Sputnik в странах Европы и США на тему "Считаете ли вы Крым частью России?".

Согласно итогам социологического опроса, за месяц число французов, считающих Крым частью России, выросло на 11% и составило 37%. Такой же точки зрения придерживаются 38% немцев, 34% британцев и 27% американцев.

"Все уже в Европе давным-давно смирились и даже русофобы смирились с тем, что Крым российский. Всем выгодно найти возможности для сотрудничества с Россией, чтобы начать уже и в Крыму работать. Это большие финансовые и экономические возможности. Сейчас все наблюдают перелом по многим вопросам в международной политике. Многие увидели, как обвинения в адрес России распадались на глазах, как все это было подготовлено, как фальшивые новости начали облетать всю планету, и люди увидели, насколько все это фальшиво", - отметил Гвинджия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Как показал опрос IFop, во Франции, Великобритании и США люди с высшим образованием чаще тех, чей уровень образования средний и низкий, считают Крым частью России: во Франции люди, имеющие диплом о высшем образовании несколько чаще, чем те, кто не имеет диплома, считают Крым частью России (39% против 33%); в Великобритании и США люди, имеющие высшее образование несколько чаще, чем те, чей уровень образования средний и низкий, считают Крым частью России (в Великобритании 45% против 32% и 31%, в США 31% против 24% и 25%).

Жители Парижа и Лондона чаще считают Крым российским, чем жители других регионов.

Международный проект "Sputnik. Мнения" стартовал в январе 2015 года, в его рамках регулярно проводятся замеры настроений общественности в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, IFop и forsa.