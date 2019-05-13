Гогия: анонимные взносы в избирательный фонд кандидатов в президенты Абхазии запрещены

"Внесли поправки в закон о создании избирательных фондов. Если раньше это было необязательным условием для кандидатов, сейчас это стало обязательным. Мало того, был поднят нижний предел для физических и юридических лиц. Если раньше сумма отдельного пожертвования от физического или юридического лица в избирательный фонд кандидата в президенты Республики Абхазия не могла превышать 200 и 2000 рублей, то сейчас сумма составляет от 2000 до 20000. Если раньше в избирательные фонды по закону запрещалось делать вклады иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, международным организациям, то мы еще ужесточили статью, включив туда "лица, не достигшие 18 лет, и анонимные пожертвования", - сказал Гогия.

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По словам председателя Центральной избирательной комиссии Абхазии, в случае поступлений средств от анонимов, деньги будут направлены в республиканский бюджет.

"Это сделано для того, чтобы ограничить анонимов. Все должно быть прозрачно, мы должны знать, от кого поступают вклады, и кто эти лица. Есть очень сложная процедура, когда мы обязали наши коммерческие кредитные организации проверять уставной капитал, то есть определять, насколько они являются юридическими лицами Республики Абхазия без участия иностранного капитала и насколько они правомочны зачислять данные средства", - сказал Гогия.

На сессии Народного Собрания Абхазии 4 апреля была назначена дата выборов президента Республики Абхазия - 21 июля 2019 года.

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