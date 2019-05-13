Подберезкин о британо-украинских учениях в Черном море: провокация в отношении России

"Есть сразу несколько объяснений: во-первых, НАТО в последние годы усилило свою активность, прежде всего, за счет судов тех государств, которые расположены в акватории Черного моря – речь идет о Румынии, Болгарии и так далее. Но не только. Туда стали наведываться и суда северо-европейских государств, таких, как Дания, Норвегия, Великобритания, они обозначают там свое военное присутствие и, своего рода, оказывают политическую поддержку по сути несуществующему уже флоту Украины. Такая политическая поддержка нужна для того, чтобы обеспечить военное присутствие, которое может быть иногда очень опасным, когда в этом участвуют американские ракетные эсминцы, оснащенные крылатыми ракетами. Как раз эти средства, которые присутствуют одновременно в Черном море и в Балтийском море, оснащенные почти сотней крылатых ракет, создают провокационную ситуацию. Такое присутствие в Черном море – это еще одно стратегическое направление, которое демонстративно обозначается Западом, как возможное использование против России. Поэтому здесь обозначается все – и военно-стратегическое присутствие, и политическая поддержка Украины, и искусственно создается определенная высокой степени напряженность, потому что применение таких вооруженных сил, которые сейчас происходят со стороны Запада, участились, как и разведывательные полеты, и другие акции, которые носят совершенно откровенный недружественный характер", - сказал Подберезкин в эфире радио Sputnik.

Украинский ракетный катер "Прилуки" и британский корабль Echo провели тренировки в акватории Черного моря, сообщила в понедельник пресс-служба Генштаба ВС Украины.