23:32 13 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.47
  • EUR73.52
Поиск
Алексей Подберезкин

Подберезкин о британо-украинских учениях в Черном море: провокация в отношении России

Радио
Получить короткую ссылку
13 0 0

Директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал совместные тренировки украинского и британского судов в акватории Черного моря.

"Есть сразу несколько объяснений: во-первых, НАТО в последние годы усилило свою активность, прежде всего, за счет судов тех государств, которые расположены в акватории Черного моря – речь идет о Румынии, Болгарии и так далее. Но не только. Туда стали наведываться и суда северо-европейских государств, таких, как Дания, Норвегия, Великобритания, они обозначают там свое военное присутствие и, своего рода, оказывают политическую поддержку по сути несуществующему уже флоту Украины. Такая политическая поддержка нужна для того, чтобы обеспечить военное присутствие, которое может быть иногда очень опасным, когда в этом участвуют американские ракетные эсминцы, оснащенные крылатыми ракетами. Как раз эти средства, которые присутствуют одновременно в Черном море и в Балтийском море, оснащенные почти сотней крылатых ракет, создают провокационную ситуацию. Такое присутствие в Черном море – это еще одно стратегическое направление, которое демонстративно обозначается Западом, как возможное использование против России. Поэтому здесь обозначается все – и военно-стратегическое присутствие, и политическая поддержка Украины, и искусственно создается определенная высокой степени напряженность, потому что применение таких вооруженных сил, которые сейчас происходят со стороны Запада, участились, как и разведывательные полеты, и другие акции, которые носят совершенно откровенный недружественный характер", - сказал Подберезкин в эфире радио Sputnik.

Украинский ракетный катер "Прилуки" и британский корабль Echo провели тренировки в акватории Черного моря, сообщила в понедельник пресс-служба Генштаба ВС Украины.

По теме

"Мало не покажется": Москва кое-что приготовила для кораблей НАТО в Черном море
Коротченко: НАТО должно понимать, что его нахождение в Черном море контролируется Россией
Черноморский флот России


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Лучшие аэропорты 2019 года по версии AirHelp
Как сбылась мечта ребенка, который пережил теракт в Ираке
Желание жить: как сбылась мечта ребенка, который пережил теракт в Ираке
Черноморский флот России
Черноморский флот России

Соцсети

Sputnikabkhazia