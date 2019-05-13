Дополнительное время: президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия

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Улица имени Фазиля Искандера появится в Сухуме Предложение о переименовании улицы 4 Марта в улицу имени Фазиля Искандера, а улицы Марухской в 4 Марта поступило от Комиссии по увековечению памяти писателя. 130

Бремя танцора: 75 лет со дня рождения Кандида Тарба О том, как Кандид Тарба создавал знаменитый ансамбль народного танца "Кавказ", почему он собрал многих представителей народов Северного Кавказа в коллективе сразу после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, читайте в материале Sputnik. 9