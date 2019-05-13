Дополнительное время: президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия

Дополнительное время: мир футбола ConIFA.
Предложение о переименовании улицы 4 Марта в улицу имени Фазиля Искандера, а улицы Марухской в 4 Марта поступило от Комиссии по увековечению памяти писателя.
О том, как Кандид Тарба создавал знаменитый ансамбль народного танца "Кавказ", почему он собрал многих представителей народов Северного Кавказа в коллективе сразу после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, читайте в материале Sputnik.
О том, во сколько обойдутся Абхазии выборы президента, назначенные на 21 июля 2019 года, почему Центральная избирательная комиссия решила заказать сборно-разборные урны для голосования, и сколько будет стоить штамп в паспорте, читайте в материале Sputnik.