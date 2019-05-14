Джинджолия: майское соглашение 94 года между Абхазией и Грузией – бесценный документ

О значении подписанного в 1994 году между Абхазией и Грузией "Соглашения о прекращении огня и разъединении сил" в эфире радио Sputnik рассказал возглавлявший тогда делегацию от Абхазии на переговорах председатель Совета Министров и министр иностранных дел республики Сократ Джинджолия.

"Соглашение о прекращении огня и разъединении сил" между Абхазией и Грузией было выработано в рамках Женевских переговоров и подписано в Москве 14 мая 1994 года под эгидой ООН и содействии России.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джергения: в Заявление по урегулированию грузино-абхазского конфликта мы заложили мину

"Соглашению предшествовал значительный труд, усилия, которые прилагали Россия и Абхазия, так как мы были заинтересованы в открытии здесь миротворческой операции. Этот вопрос ставился с самого начала переговоров с Грузией - сразу после окончании войны на первой встрече мы подняли вопрос о необходимости ввода миротворческих сил в зону конфликта между абхазской и грузинской сторонами, чтобы обеспечить безопасность, обеспечить режим прекращения огня до политического урегулирования. Большую роль здесь сыграла Россия, поскольку она в этом вопросе не была просто сторонним наблюдателем, он была посредником. На этих переговорах между Абхазией и Грузией от России посредником был первый заместитель министра иностранных дел, личный представитель президента Ельцина Борис Пастухов. Он осуществлял "челночную" операцию между Грузией и Абхазией для того, чтобы выверить все данные, все пункты и свести к такому документу, который был бы приемлем для всех сторон. Думаю, что этому соглашению не было цены, это одно из важных соглашений, которое реально работало до того, как его действие грубо не прервали", - рассказал Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Согласно Московскому соглашению, по обе стороны административной границы создавалась 12-километровая зона безопасности, в которой допускалось только личное оружие сотрудников правоохранительных органов, и создавалась зона ограничения вооружений, в которой не должно было находиться тяжелой боевой техники. Войска противоборствующих сторон отводились по обе стороны от реки Ингур. Грузинская сторона выводила свои войска и технику из Кодорского ущелья Абхазии. На основании этого документа и последующего решения Совета глав государств СНГ в зоне конфликта с июня 1994 года были размещены миротворческий силы.