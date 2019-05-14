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Адамур Мукба
© Foto / предоставлено Адамуром Мукба

Мукба: турсезон в Абхазии стартовал раньше и эффективнее

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Прогнозами на летний туристический сезон в Абхазии со Sputnik Абхазия поделился начальник отдела анализа прогнозирования развития курортно-туристической индустрии Министерства по курортам и туризму Адамур Мукба.

Адамур Мукба сообщил, что более двадцати тысяч человек прибыло в Абхазию на майские праздники

"Показатели очень хорошие, объекты размещения подтверждают очень активный спрос в период майских праздников. На каких-то объектах даже были перепродажи путевок. Мы смело можем сказать, что летний курортный сезон стартовал в этом году намного раньше и намного эффективнее. Объекты размещения подтверждают информацию, что туристы более активно бронируют номера в объектах размещения по сравнению с прошлым годом", - сказал Мукба.

Он выразил надежду на то, что туристический сезон в Абхазии должен пройти успешно.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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