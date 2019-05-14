Мукба: турсезон в Абхазии стартовал раньше и эффективнее

Адамур Мукба сообщил, что более двадцати тысяч человек прибыло в Абхазию на майские праздники
"Показатели очень хорошие, объекты размещения подтверждают очень активный спрос в период майских праздников. На каких-то объектах даже были перепродажи путевок. Мы смело можем сказать, что летний курортный сезон стартовал в этом году намного раньше и намного эффективнее. Объекты размещения подтверждают информацию, что туристы более активно бронируют номера в объектах размещения по сравнению с прошлым годом", - сказал Мукба.
Он выразил надежду на то, что туристический сезон в Абхазии должен пройти успешно.
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