Цугба о Константине Озган: с ним считались и за пределами республики

Сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля Константина Озган.

"Его хорошо знали на Северном Кавказе, на юге России. Он контактировал с казаками, с руководителями республик, занимался вопросами, связанными с добровольцами. Он участвовал в различных форумах, встречах, находил нужное слово для родителей, когда отправляли тела погибших добровольцев домой. Если говорить о нем, как о государственном деятеле, то он был человеком дисциплины", - сказал Цугба.

Он отметил, что к партийным лидерам в наше время относятся иначе, считая, что их заслуги преувеличены. Но, по мнению Цугба, партийные руководители Абхазии в бытность Константина Озган, в то время, когда мало что можно было решить, делали все возможное. В качестве примера он привел Лыхненское обращение 1989 года в высшие органы Советского Союза.

"Он пользовался доверием у народа. Если возникали серьезные вопросы, не все тогда можно было сказать публично. Константин Константинович был один из немногих, кто озвучивал чаяния и нужды нашего народа, хотя это было непросто для руководителя партийного органа, который должен был следовать единой политике ЦК КПСС Компартии Грузии. Он умело мог преподнести чаяния и нужды народа на высоком уровне, поэтому с ним считались и за пределами республики. Были серьезнейшие вопросы, в том числе и кадровые, которые согласовывались с активом республики. Он был один из тех среди нас, кто мог принципиально ставить вопросы", - отметил Цугба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия. © Foto / из архива семьи Озган Константин Озган: качество лидера

Константин Озган был депутатом Верховного Совета Абхазии, вице-спикером Парламента, министром иностранных дел, министром экономики, председателем Государственной налоговой службы, первым вице-премьером правительства республики.

Константин Озган долгие годы возглавлял Гудаутский райком Компартии, являясь при этом активным участником национально-освободительного движения абхазского народа. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, он был членом Государственного комитета обороны. Большую работу проводил среди добровольцев Северного Кавказа и казачества России. По заданию руководства Абхазии неоднократно встречался с главами северокавказских республик.

В последние годы жизни Константин Озган возглавлял Совет старейшин Абхазии.