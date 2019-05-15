Скабеева о деле Вышинского: страшный беспредел и безобразие

У здания украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
На пикет пришли около двухсот человек — журналистов и просто неравнодушных людей. Они скандировали лозунг "Волю Кириллу Вышинскому!"
"Знаю прекрасно Кирилла, больно, грустно, тоскливо, и страшно переживаю за него как за человека. Это страшный беспредел и безобразие, Кирилла надо отпускать. Он сидит ни за что, он сидит за правду, это месть за правду. Поэтому если есть хоть какая-то возможность у нынешней украинской власти, которую никак не допускают к этой самой власти, попытаться наладить российско-украинские отношения, то должны отпустить Кирилла, и мы тогда начнем с ними разговаривать, иначе это все бессмысленно абсолютно. Глядя на ситуацию с Кириллом, можно обозначить это как беспредел, ужас, кошмар", - сказала Скабеева на акции в поддержку Вышинского.
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