Олейник: Украина поняла, что пора заканчивать с блокадой Крыма

Открытие движения по мосту в Крым привело к увеличению туристического потока на полуостров на 30%, а сам мост является привлекательным туристическим объектом, сказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

"Думать надо не только о планетарных вещах, но и о простом человеке, который всегда хотел бывать в Крыму. Но в связи с теми трудностями, которые появились по Украине и в результате государственного переворота нарушены нормальные коммуникации по железной дороге, по более краткому автомобильному пути Украины. Пришлось решать задачу – это Керченский мост. Безусловно, для простого гражданина - это отдых стал доступнее, это реальное снижение цен на продукты питания, потому что паром – это долго и дорого и вряд ли он обеспечивал такие объемы перевозок. Когда заработает железная дорога и пойдут составы, Крым почувствует, что очень важными составляющими для его развития являются коммуникации. В данном случае Крымский мост решил не только проблемы экономики, а проблемы общения, отдыха, улучшения социального стандарта. Параллельно решены и многие другие вопросы – это энергообеспечение, перспектива развития того же железнодорожного сообщения, которое вообще удешевит перевозку пассажиров, грузов. Поэтому это большое событие. Но и Украина, сам народ поняли, что надо заканчивать эту блокаду с этой властью, поэтому увеличился поток туристов. Крым имеет очень большую перспективу", - сказал Олейник в эфире радио Sputnik.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.