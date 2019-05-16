15:43 16 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.56
  • EUR72.37
Поиск
Пресс-конференция об итогах выступления сборной Абхазии по футболу на ЧМ футболу ConIFA
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аджинджал: Сборная Абхазии изголодалась по победе на ConIFA

Радио
Получить короткую ссылку
3110

Главный тренер Абхазии по футболу Беслан Аджинджал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия отметил, что служит мотивацией на победу в Чемпионате Европы по версии ConIFА в Арцахе.

Футболисты сборной Абхазии понимают, насколько важна победа в этом чемпионате, сказал главный тренер Абхазии по футболу Беслан Аджинджал на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Тренировка Сборной Абхазии по футболу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аджинджал об участии Абхазии в ЧЕ ConIFA-2019: игроки настроены на победу

"Все ребята, которые сейчас находятся на сборах, либо они были участниками победного чемпионата на ConIFA, либо они все наблюдали со стороны. Они прекрасно понимают, насколько мы хотим победить в этом турнире. В конце концов Чемпионат мира ConIFA–2016, это был наш единственный успех. И мы все голодны на победу. Я думаю, что каждый из них приложит максимум своих усилий, чтобы победить в этом турнире. Мотивации у них достаточно. Они все находятся в таком возрасте, когда все хотят что-то доказать, их юношеский максимализм меня радует. Даже по первой тренировке видно было, как они все горят желанием победить", - сказал Аджинджал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

Чемпионат Европы по версии ConIFА пройдет в этом году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 10 июня.

Полную версию слушайте на радио Sputnik Абхазия.   

По теме

Тодуа: надеюсь, FIFA в будущем примет ConIFA в свою большую семью
Дополнительное время: Габриелян о ConIFA в Арцахе
Дополнительное время: Тужба о фаворитах ConIFA – 2019
Теги:
Беслан Аджинджал, ConIFA


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

"Волю Вышинскому!": акция поддержки руководителя РИА Новости Украина прошла в Москве
Хорошо сидим: в США мойщики окон застряли на раскачивающемся подъемнике
Кем были пророки
Пророки из Корана: кем они были

Соцсети

Sputnikabkhazia