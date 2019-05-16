Аджинджал: Сборная Абхазии изголодалась по победе на ConIFA

Главный тренер Абхазии по футболу Беслан Аджинджал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия отметил, что служит мотивацией на победу в Чемпионате Европы по версии ConIFА в Арцахе.

Футболисты сборной Абхазии понимают, насколько важна победа в этом чемпионате, сказал главный тренер Абхазии по футболу Беслан Аджинджал на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аджинджал об участии Абхазии в ЧЕ ConIFA-2019: игроки настроены на победу

"Все ребята, которые сейчас находятся на сборах, либо они были участниками победного чемпионата на ConIFA, либо они все наблюдали со стороны. Они прекрасно понимают, насколько мы хотим победить в этом турнире. В конце концов Чемпионат мира ConIFA–2016, это был наш единственный успех. И мы все голодны на победу. Я думаю, что каждый из них приложит максимум своих усилий, чтобы победить в этом турнире. Мотивации у них достаточно. Они все находятся в таком возрасте, когда все хотят что-то доказать, их юношеский максимализм меня радует. Даже по первой тренировке видно было, как они все горят желанием победить", - сказал Аджинджал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

Чемпионат Европы по версии ConIFА пройдет в этом году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 10 июня.

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