Аргун о лечении малоимущих в Абхазии: "Киараз" не справится в одиночку

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция по итогам работы благотворительного фонда "Киараз".

О проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники фонда в своей работе, рассказал исполнительный директор "Киараза" Кадыр Аргун.

Фонд "Киараз" системно работает с категориями семей, которые нуждаются в продовольственной помощи, одежде и медицинских препаратах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мы не выдерживаем: благотворительная организация "Киараз" просит о помощи

"Тысячи детей в последнее время получают от нас поддержку в получении медицинской помощи. 2019 год оказался сложным для наших подопечных и для самой организации в связи с сокращением финансирования. Дело в том, что подавляющее большинство семей обращаются к нам именно за медицинской помощью. В 2018 и 2019 годах основное количество обращений приходится на приобретение медикаментов, помощь в обследовании. Сегодняшняя наша пресс-конференция является обращением к общественности, к диаспоре, к бизнесменам поддержать нас в медицинском направлении. То есть мы хотим бросить клич среди наших сограждан, кому небезразлична судьба подрастающего поколения. Состояние здоровья сотен детей в нашей стране неудовлетворительное. Без нашей с вами поддержки у них нет ни единого шанса справиться с этой бедой. Мы с благодарностью примем помощь как натуральную, в виде медикаментов, так и в денежной форме. Масштабы сложившейся ситуации слишком велики, мы не справимся в одиночку", – подчеркнул Аргун.

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