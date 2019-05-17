Шакая: в Абхазии есть проблема ожирения у детей

О причинах лишнего веса у современных детей, о ситуации с этой проблемой в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала гастроэнтеролог-диетолог Аэлита Шакая.

В Абхазии ситуация с лишним весом у детей обстоит не так, как хотелось бы, подчеркнула в беседе на радио Sputnik Абхазия врач-диетолог Аэлита Шакая.

"Ко мне мало детей приходит, потому что я не детский врач, но с ожирением детей приводят. Но на улицах и на различных мероприятиях, где оказывается много детей, я наблюдаю, что проблема с ожирением у детей в Абхазии существует", - отметила Шакая.

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Главными причинами ожирения детей она называет неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

"Дети сейчас меньше прыгают, бегают, играют во дворе в скакалки и прятки, они больше сидят в гаджетах. Они получают калорий больше, чем расходуют, получают те продукты, которые организм не может пустить в метаболизм и откладывает их в жир. На самом деле ожирение – это верхушка айсберга, последствия этого заболевания очень серьезные – это и сахарный диабет второго типа, это инсулинорезистентность, очень важная для девочек, потому что это синдром поликистозных яичников, которые ведут к бесплодию, это гормональные дисбалансы. Многие думают, что проблема с гормонами приводит к ожирению, а на самом деле чаще бывает наоборот. У многих детей ожирение вызывает высокое артериальное давление", - рассказала гастроэнтеролог-диетолог.

Аэлита Шакая подчеркнула, что проблема с лишним весом у детей – это прежде всего проблема родителей.

"Разговариваю в первую очередь с родителями. Винить в этой проблеме родители должны себя, потому что они ответственны за своего ребенка – чем они его кормят, то они и получают. В первую очередь работаю с родителями, объясняю, чем кормить, что покупать. Ребенок кушает то, что ему дают. Чаще всего если приводят ребенка с ожирением, то и у родителей есть эта проблема", - считает врач.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.