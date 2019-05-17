Храпцова рассказала, как правильно выбрать кондиционер

Такая покупка делается не каждый день, поэтому необходимо учесть все моменты, советует эксперт.

"Например, необходимо учесть площадь помещения и его назначение – будет ли это спальня или проходная комната типа холла. Необходимо учитывать, какие потолки, южная или северная сторона комнаты, наличие технических приборов, которые выделяют дополнительное тепло. Самые востребованные модели – это "семерочка", которые рассчитаны до 21 квадратных метров. Есть кондиционеры инверторные, которые мы рекомендуем брать для спальни и детских комнат. Потому что обычные кондиционеры запускаются, набирают определенную температуру и отключаются, затем этот процесс повторяется. В этом есть определенные минусы, потому что усиливается нагрузка на электросети. А инверторный кондиционер один раз запускается и стабильно работает, не выключаясь, работает тихо и поддерживает точно заданную температуру, при этом потребляет меньше энергии", - рассказала Елена Храпцова.

Специалист напомнила, что периодически необходимо проводить очистку фильтра кондиционера.

"Когда мне кажется, что кондиционер начал работать плохо, я вспоминаю, что уже два месяца фильтр не чистила. Любая хозяйка может открыть фильтр, почистить, посушить и поставить на место. Но есть еще и глубокая очистка, которую в идеале нужно делать раз в два года, в зависимости от того, насколько интенсивно вы пользуетесь кондиционером. Необходимо также учитывать, что в процессе работы кондиционер теряет какой-то процент фреона, то есть с каждым годом он будет меньше охлаждать. Поэтому раз в два года нужно вызывать мастеров, которые сделают профилактику и посмотрят, не нужно ли дозаправить кондиционер", - посоветовала эксперт.

Елена Храпцова также сообщила, что залогом корректной и долгой работы кондиционеров является стабильное электричество, поэтому нужно ставить стабилизаторы напряжения, потому что кондиционеры – это техника, которая просит 220 Вольт.

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