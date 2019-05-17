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Ираклий Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тужба о работе МИД Абхазии: поддержка России дает оптимизм

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Об основных направлениях деятельности МИД Абхазии в настоящее время в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба.

17 мая исполнилось 26 лет со дня создания Министерства иностранных дел Абхазии.

"Существует ряд наиболее важных и актуальных направлений. Прежде всего это дальнейшее развитие и укрепление отношений с нашим главным стратегическим партнером – Российской Федерацией. За прошедшие годы между Абхазией и Россией уж подписано около 140 различного рода межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений и соглашений с регионами России. Это говорит о том, что отношения между нашими странами продолжают интенсивно развиваться и укрепляться. Россия оказывает серьезную поддержку в обеспечении безопасного и стабильного развития нашей республики, в социально-экономическом обеспечении. Это нам дает возможность с оптимизмом смотреть в будущее", - отметил Тужба.

Торжественное заседание к 25-летию МИД Абхазии состоялось Кабинете Министров 17 мая
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Дипломат напомнил, что в рамках взаимодействия внешнеполитических ведомств в апреле текущего года состоялся визит в Москву министра иностранных дел Абхазии Даура Кове, где прошла встреча с его коллегой Сергеем Лавровым. Во время этой встречи обсуждалась текущая повестка дня взаимодействия двух стран и перспективы дальнейших взаимоотношений.

"Есть ряд стран, которые признали независимость Абхазии, мы поддерживаем тесные контакты с этими странами, у нас развиваются отношения. В силу каких-то политических и географических обстоятельств, есть определенные сложности для развития, в частности, бизнеса и торговли, но на политическом уровне отношения продолжают развиваться. В прошлом году нашу независимость признала Сирийская арабская республика – это одно из ключевых государств Ближнего Востока. Для нас это очень важный на сегодняшний день партнер, с которым мы планируем очень интенсивно развивать взаимоотношения. Благодаря нашему партнерству с Сирией, мы надеемся, что сможем развить отношения и с другими странами этого региона", - сказал Ираклий Тужба.

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Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.



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