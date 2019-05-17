Такие обстоятельства: МИД Абхазии 26 лет

Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

17 мая исполнилось 26 лет со дня создания Министерства иностранных дел Абхазии.

Об основных направлениях деятельности МИД Абхазии в настоящее время в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба.