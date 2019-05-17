Такие обстоятельства: МИД Абхазии 26 лет

17 мая исполнилось 26 лет со дня создания Министерства иностранных дел Абхазии.
Об основных направлениях деятельности МИД Абхазии в настоящее время в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба.
Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.
17 мая исполнилось 26 лет со дня создания Министерства иностранных дел Абхазии.
Об основных направлениях деятельности МИД Абхазии в настоящее время в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба.
В субботу 18 мая в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании, пассажиров, находившихся в здании, эвакуировали.
Вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг вышел спортсмен из Абхазии Игорь Адлейба, прошел 18 мая в Екатеринбурге.
Перед выборами президента Украины Владимир Зеленский обещал быть "честным и преданным" Украине и передать ее в руки нового поколения политиков.