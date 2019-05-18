Победный Семак, скандальный Глушаков и сборная России по хоккею

Почему у Семака сходу получилось привести "Зенит" к победе? Зачем нам иностранцы, если есть свои "семаки"? Как российский футбол вечно порождает скандалы и зачем тогда нужна спортивная журналистика, если "скандальные инсайды" наиболее востребованы? Получится ли у звездной сборной России выиграть чемпионат мира по хоккею?