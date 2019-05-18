Победный Семак, скандальный Глушаков и сборная России по хоккею

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Почему у Семака сходу получилось привести "Зенит" к победе? Зачем нам иностранцы, если есть свои "семаки"? Как российский футбол вечно порождает скандалы и зачем тогда нужна спортивная журналистика, если "скандальные инсайды" наиболее востребованы? Получится ли у звездной сборной России выиграть чемпионат мира по хоккею?
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В субботу 18 мая в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании, пассажиров, находившихся в здании, эвакуировали.
Вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг вышел спортсмен из Абхазии Игорь Адлейба, прошел 18 мая в Екатеринбурге.
Перед выборами президента Украины Владимир Зеленский обещал быть "честным и преданным" Украине и передать ее в руки нового поколения политиков.