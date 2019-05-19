18:25 19 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR72.25
Поиск
Истории док
© Sputnik

Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (89)
13 0 0

Во время Великой отечественной войны голос Левитана вселял надежду в победу, в мирное время его устами "говорили" первые лица государства. Без Левитана не обходилась ни одна трансляция парада на Красной площади.

Существует заблуждение, будто именно Левитан первым прочел сообщение о начале войны. В действительности этот уже хрестоматийный текст первым прочел в радиоэфире министр иностранных дел Вячеслав Молотов, а Левитан повторял его через некоторое время. Но именно Левитан впервые сообщил стране о Победе. Как? Есть интересная история.

Во время войны Адольф Гитлер объявил Левитана своим личным врагом номер один и обещал "повесить, как только вермахт войдет в Москву". За голову первого диктора Советского Союза даже было обещано вознаграждение - 250 тысяч марок.

В лицо Юрия Борисовича знали немногие. По городу даже распускали ложные слухи о его внешности, чтобы обезопасить диктора. Именно этот факт едва не помешал Левитану произнести самые долгожданные слова для миллионов жителей страны - сообщение о Победе.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (89)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Евровидение-2019: самые яркие фото финала
Ожили фонтаны: в Петергофе открыли летний сезон
"Евровидение–2019": итоговые результаты

Соцсети

Sputnikabkhazia