Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио

Во время Великой отечественной войны голос Левитана вселял надежду в победу, в мирное время его устами "говорили" первые лица государства. Без Левитана не обходилась ни одна трансляция парада на Красной площади.

Существует заблуждение, будто именно Левитан первым прочел сообщение о начале войны. В действительности этот уже хрестоматийный текст первым прочел в радиоэфире министр иностранных дел Вячеслав Молотов, а Левитан повторял его через некоторое время. Но именно Левитан впервые сообщил стране о Победе. Как? Есть интересная история.

Во время войны Адольф Гитлер объявил Левитана своим личным врагом номер один и обещал "повесить, как только вермахт войдет в Москву". За голову первого диктора Советского Союза даже было обещано вознаграждение - 250 тысяч марок.

В лицо Юрия Борисовича знали немногие. По городу даже распускали ложные слухи о его внешности, чтобы обезопасить диктора. Именно этот факт едва не помешал Левитану произнести самые долгожданные слова для миллионов жителей страны - сообщение о Победе.

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