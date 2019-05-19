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Танки
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Просто космос! Как спутники и дроны изменят танки и танковые сражения

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Темы:
Подкасты РИА (90)
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Танки и спутники. Казалось бы, максимально далёкие друг от друга категории. Но на самом деле это – новая реальность. Синергия орбитальных и наземных боевых машин случилась раньше, чем мы успели это осознать. Современные технологии позволили максимально эффективно совместить их.

В XXI веке танк существенно изменился. Теперь машина должна подавлять не только боевую силу противника, но и его радиоэлектронную технику связи и разведки. В вечный конфликт между снарядами и бронёй вмешивается третий — средства активной защиты. А люди при этом всё больше отстраняются от активного участия: вместо этого успех разведки и сражения всё больше зависит от бортовых компьютеров, беспилотных дронов и космических спутников.

Роль и устройство танков, подстраиваясь под современный стиль ведения войн, сегодня проходят радикальную переоценку. Какие они – танки будущего? Насколько близко мы подошли к их созданию?

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Темы:
Подкасты РИА (90)
Теги:
танки


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