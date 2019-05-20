Грецов об "Игре престолов": создатели подняли понятие "сериал" на новый уровень

Противник сериалов, бильд-редактор Sputnik Абхазия Константин Грецов в день выхода последней серии культового фантастического сериала "Игра престолов" в студии радио Sputnik рассказал, почему, по его мнению, сага стала такой популярной.

"Я противник сериалов, до этого я не смотрел ни одного сериала, потому что сам формат не нравится. Остался стереотип с того времени, когда сериалы были на довольно низком качественном уровне. Конечно, нужно отдать должное создателям сериала "Игры престолов" - они подняли само понятие "сериал" абсолютно на другой уровень. Видно, что была проделана большая работа, что действительно вложены были большие деньги, и это уже новая планка", - подчеркнул Грецов.

По словам Константина, успех сериала в хорошо проработанном сценарии.

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"Я принципиально отказывался смотреть сериал только потому, что все вокруг только о нем и говорили. Однажды со своей девушкой мы условились на том, что я посмотрю буквально три серии, и если мне не понравится, то она от меня отстанет. Но создатели молодцы, они хорошо проработали сценарий, подсадили все-таки меня на этот крючок. Серии так мастерски сняты, что в конце каждой ты задаешься вопросом "а что дальше?". Мне кажется, это уже не сериал, а кино, растянутое во времени", - сказал Грецов.

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Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Премьера сериала "Игра престолов" состоялась в апреле 2011 года. Он стал одним из самых высокобюджетных проектов в истории телевидения. Создатели сериала получили в общей сложности 38 премий "Эмми".