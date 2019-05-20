Зудин о скандале со Штрахе в Австрии: совершено политическое убийство

"Насколько я понимаю, те комментарии, которые появились в прессе, в том числе и в той, которая транслировала всю эту компрометирующую информацию, говорят о том, что это была провокация, ловушка, в которую бывший вице-канцлер попался. Те посты, которых человек лишился, и тот политический резонанс, который произошел, – все говорит в пользу политического характера. Это условное убийство, именно политическое убийство. Человек был ликвидирован именно как политическая величина и поставлено под вопрос будущее его партии в составе правящей коалиции. Этот скандал и был затеян для того, чтобы отразиться на всех значимых политических событиях ближайшего времени. А Австрийская партия свободы – это фактор раздражения в австрийской политике уже в течение длительного времени", - сказал политолог в в эфире радио Sputnik.

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Зудин отметил, что у этой истории есть очень сильные внутриполитические корни, внутриполитические причины, есть также и серьезные внешне политические причины.

"Во-первых, скандал, который произошел, строится вокруг гипотетического российского вмешательства в австрийские выборы. Во-вторых, известно, что позиция Австрии в отношениях с Россией отличается от позиций многих европейских стран – Австрия плотно взаимодействует с Россией, Австрия занимает очень сдержанную позицию в отношении санкционного курса, который проводит ЕС против России, кроме того, Австрия является нейтральной страной, ей удается не вступать в НАТО, что тоже вызывает очень негативную реакцию. И в последнее время предпринимаются активные попытки для того, чтобы скомпрометировать и разрушить особое отношение Австрии с Россией. В прошлом году был шпионский скандал, а сейчас – скандал, связанный с выборами. Так что здесь есть и внешне заинтересованные стороны в том, что произошло", - считает эксперт.

Верховная прокуратура Австрии после изучения скандальной видеозаписи с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе не нашла оснований начинать расследование в отношении Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса, передает радиостанция Oesterreich 1.

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За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку.

Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

После этого верховная прокуратура Австрии занялась проверкой видеозаписи. Генеральный секретарь министерства по делам юстиции Кристиан Пильначек подчеркнул в интервью газете Kurier, что "имеются только вырезки из видеозаписи", по которым "невозможно оценить контекст".