Адлейба о решении уйти из "Ты супер!": расстраивает только расставание с друзьями

Полуфиналистки Суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Валерии Адлейба в эфире радио Sputnik рассказала, с какими эмоциями вернулась домой и не жалеет ли она о том, что покинула проект.

Победительница первого сезона телевизионного шоу "Ты супер" Валерия Адлейба вернулась в Абхазию после очередного успеха на сцене. Выступая на полуфинальном концерте третьего сезона "Ты супер", Валерия неожиданно для всех заявила о своем решении покинуть проект, не дойдя до финала.

"Эмоции были только положительные, потому что я рада, что имела вновь возможность выступать на сцене "Ты супер", что смогла увидеться со своими друзьями. Мы все скучали друг по другу. Я рада, что снова могла поработать с командой НТВ и пережить все, что было в первом сезоне. И на душе было тепло, когда я уже возвращалась. Я немного расстраиваюсь из-за того, что покинула проект, потому что уехала, а все мои друзья там остались, только по этому поводу переживаю. Но это правильное решение", - сказал Лера Адлейба.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.